Relativamente à coleção de arte da instituição, Lúcia Almeida Matos adiantou que a mesma não sofreu qualquer tipo de danos associados às más condições do edificado "porque já houve obras de reabilitação precisamente no local onde essas obras [de arte] estavam guardadas e não só foram revistas, como foram criadas condições de climatização apropriadas".

No passado dia 15, em declarações à Lusa, a representante da Associação de Estudantes da FBAUP, Francisca Moura, denunciava a "falta de condições" dos espaços de trabalho.

"Os alunos estão há mais de um ano submetidos a infiltrações nos espaços de trabalho", disse.

De acordo com Francisca Moura, neste momento são "várias as salas sem extração de ar", mas os "espaços mais críticos continuam a ser" o pavilhão de escultura, local onde os alunos trabalham o mármore, e o pavilhão de pintura, de onde "cai água do teto".

"O mais crítico é o pavilhão de pedra, que é mais um barraco, onde os alunos trabalham o mármore. Fazem-no sobretudo no inverno e o pavilhão é completamente aberto. Estão cerca de 30 alunos a trabalhar com rebarbadoras e o chão, onde passam triplas, está alagado de água", afirmou, adiantando que no pavilhão de pintura, "os alunos tiveram de criar uma espécie de funil gigante para desviar a água" e proteger os seus materiais.