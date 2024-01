No mês de dezembro de 2023 verificou-se um aumento homólogo nos principais indicadores qualitativos do segmento da reabilitação urbana, esclarece ainda a associação empresarial do setor.

Sobre a carteira de encomendas, o inquérito realizado pela AICCOPN aos empresários dá nota de que se registou um crescimento de 1,5% em dezembro passado, face a igual mês de 2022.

Quanto à produção contratada, ou seja, o tempo previsto de laboração a um ritmo normal, situou-se em 9,3 meses no último mês do ano passado.

É ainda referido que, em dezembro de 2023, a produção contratada se reduziu em termos homólogos, já que se situou em 8,4 meses em dezembro de 2022.