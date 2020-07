O seu último filme – “Inocente ou Culpado”, com Kate Winslet e Kevin Spacey - data de 2003.

“Ficamos profundamente entristecidos com a morte do ‘fellow’ da Academia Alan Parker. Enquanto realizador premiado, trouxe-nos alegria com ‘Bugsy Malone’, ‘The Commitments’, ‘Expresso da Meia-Noite’ e muitos outros”, lamentou a Academia de Cinema e Televisão Britânica, num comunicado no Twitter.

A Academia de Hollywood, por seu lado, salientou: “O seu trabalho entreteve-nos, ligou-nos e deu-nos um enorme sentido de tempo e lugar. Um talento extraordinário, cuja falta será imensamente sentida”.

Atores como John Cusack também lamentaram a morte do realizador, bem como o compositor Andrew Lloyd Webber: “Meu amigo e colaborador em ‘Evita’ e um dos poucos realizadores a realmente perceberem musicais no ecrã”.