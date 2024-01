A autarquia de Ponta Delgada, nos Açores, recolheu 150 toneladas de algas nas praias das Milícias e do Pópulo, com o objetivo de "mitigar a concentração" da espécie nas praias do concelho, foi hoje anunciado.

Fábio Silva (D) e Adriano Benjamim (E) são dois dos cinco apanhadores de algas que ainda mantêm a atividade na Graciosa, a segunda ilha mais pequena do arquipélago dos Açores, Praia, Santa Cruz da Graciosa, Graciosa, Açores, 18 de julho de 2023. (ACOMPANHA TEXTO DE 03-09-2023) ANTÓNIO ARAÚJO/LUSA