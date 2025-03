Uma árvore caiu sobre um veículo devido à passagem da tempestade Martinho, em Cascais, 20 de março de 2025. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), mais de 4.000 ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas em Portugal continental entre as 00:00 e as 07:00, a maioria quedas de árvores e estruturas. RODRIGO ANTUNES/LUSA

