A aeronave Bering Air Caravan, com nove passageiros e o piloto, voava entre as cidades de Unalakleet e Nome, separadas por apenas 235 quilómetros através da baía de Norton Sound.

O acidente aconteceu na passada quinta-feira e a aeronave foi encontrada no dia seguinte pelas autoridades. As vítimas têm entre os 30 e os 58 anos.

Os investigadores ainda estão a trabalhar no caso para perceber o que provocou a queda do avião, sujos destroços ainda não foram retirados do local da queda.