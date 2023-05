O ex-presidente francês, Nicolas Sarkozy, viu rejeitado esta quarta-feira o recurso contra a condenação que lhe foi aplicada no Tribunal da Relação de Paris, avança a agência Reuters. Recorde-se que Sarkozy foi condenado em 2021 por corrupção e tráfico de influências.

Assim sendo, o tribunal manteve uma sentença de prisão de três anos, dos quais um ano de prisão efetiva e dois anos de pena suspensa. Um ano de prisão efetiva poderá ser cumprido em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica.

Sarkozy fica ainda com os direitos cívicos limitados durante três anos, o que o impede de ser candidato a eleições. O seu advogado, Thierry Herzog, e o antigo juiz Gilbert Azibert foram sentenciados a penas idênticas neste caso. Sarkozy aguarda julgamento noutros dois processos, igualmente por alegado financiamento irregular da sua campanha, que envolvem vários antigos ex-ministros do seu tempo no poder. A justiça investiga ainda o antigo presidente francês por corrupção passiva, receção de fundos públicos líbios e associação de malfeitores.

Sarkozy pode ainda recorrer a uma instância superior para anular esta sentença.