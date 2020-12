Deste novembro, a Refood Ermesinde “passou a distribuir comida quatro dias por semana, quando até ao momento apenas servia os seus utentes à quarta e ao sábado. Hoje em dia, esta instituição apoia 25 famílias, ou seja, 84 pessoas no total usufruem do apoio em alimentação desta instituição. São, semanalmente, cerca de 250 refeições distribuídas”, refere a instituição em comunicado.

A Refood é um movimento voluntário com vários núcleos espalhados pelo país, que trabalha para eliminar o desperdício de alimentos, com a recolha de refeições e sua posterior distribuição aos beneficiários.

Em relação à capacidade instalada, a Refood Ermesinde acrescenta que “aumentou muito nos últimos tempos, com a adesão de muitos novos voluntários, que, semanalmente, apoiam quem mais precisa”.

“Até setembro, eram 70 os voluntários desta instituição, hoje são cerca de 100. Uma prova de que, mesmo nos momentos mais difíceis, as pessoas se mobilizam e abraçam causas de apoio ao próximo”, congratula-se esta associação de cariz social.

Além dos agregados familiares que são utentes diretos da Refood Ermesinde, esta instituição “ajuda ainda muitas outras instituições locais com as comidas resgatadas de grandes superfícies, acabando por apoiar centenas de pessoas”.

Entre as entidades beneficiárias, segundo a nota da Refood Ermesinde, estão a Santa Casa da Misericórdia de Valongo, a Casa dos Rapazes de Valongo, o Centro Social de Ermesinde, a Ordem Vicentina da Igreja Matriz de Valongo, a Fundação Allamano dos Missionários da Consolata, a Instituição Adic e o Centro Socioeducativo e Profissional de Parteira, em Lordelo.

“Em média, a Refood Ermesinde distribui cerca de 180 a 200 quilogramas diários de comida. São muitas toneladas de comida por ano que alimentam quem mais precisa e que são privadas de ir parar aos aterros”, refere a associação.

A Refood Ermesinde surgiu em 2015, distribuindo, na ocasião, apenas pão e bolos, que eram recolhidos de algumas padarias e confeitarias locais.

Em abril 2018, foi inaugurado o Centro Operacional da Refood Ermesinde.

A Refood é uma organização de atuação micro local, criada para reaproveitar excedentes alimentares e realimentar quem mais precisa, sendo um projeto e um esforço “eco humanitário, voluntário, com o objetivo de acabar com o desperdício alimentar e com a fome”.

A ideia de Hunter Halder, um americano que vive em Portugal há vários anos, tem tido o apoio de diversas entidades públicas e privadas e dispõe de núcleos em vários pontos do país, resgatando centenas de milhares de refeições e bens alimentares todos os anos.