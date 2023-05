“Em Portugal, neste momento, vive-se uma situação de certo modo confortável, porque a taxa de desemprego está em níveis historicamente baixos. Estamos praticamente numa situação de pleno emprego, sendo que na região, não só em Coimbra, mas em toda a região Centro, essa situação é ainda mais visível", referiu.

À margem da Feira de Emprego do Centro, que decorre hoje no Convento São Francisco, em Coimbra, o presidente do conselho diretivo do IEFP, Domingos Lopes, sublinhou que o pleno emprego é mais visível na região Centro, onde “não há praticamente desemprego".

“Há, de facto, falta de mão-de-obra para as necessidades que as empresas têm. Mas isso é uma situação que é boa, para aquilo que se pretende”, sustentou.

De acordo com o presidente do IEFP, toda a indústria, incluindo o turismo, são setores com muitas carências em termos de mão-de-obra.

“Depois, na área dos serviços também [há carência], naquela que cada vez mais tem tido um crescimento, que é a área social, dos serviços de proximidade e serviços de apoio à comunidade. São áreas em que, de facto, as instituições que existem têm uma grande dificuldade em encontrar mão-de-obra para satisfazer as suas necessidades de trabalho”, acrescentou.

A Feira de Emprego do Centro, que decorre ao longo do dia de hoje no Convento São Francisco, é organizada pela Bolsa de Empregabilidade, hub de contratação em Turismo, juntando cerca de 50 empresas de hotelaria, restauração, recurso humanos, animação turística e similares, com o objetivo de reunir quem procura trabalho na área do turismo e quem procura identificar talentos neste setor.

Trata-se do quarto evento do género promovido este ano, depois de Lisboa, Porto e Algarve.

O certame deverá atrair, de acordo com as previsões dos promotores, um total de cerca de 1.500 participantes ao longo do dia.