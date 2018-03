Segundo a agência de notícias oficial da Síria, Sana, os autocarros que transportaram os últimos rebeldes de Arbine e localidades vizinhas, bem como as suas famílias, partiram em direção ao noroeste da Síria.

O exército sírio, no entanto, prometeu “continuar a luta para acabar com o terrorismo” no último reduto rebelde de Ghouta oriental, à volta da grande cidade de Douma, onde as discussões com a Rússia para uma saída negociada dos rebeldes não tiveram sucesso até agora.

O regime sírio qualifica de “terroristas” todos os rebeldes armados.

A conquista total de Ghouta será uma grande vitória para o regime, na guerra que está a destruir o país desde 2011.