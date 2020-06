Sobre a nota divulgada, Franklim Marques, presidente da Direcção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos, referiu que "o está aqui em causa não é a capacidade [de os profissionais] fazerem este teste, mas sim a capacidade da sua interpretação".

Em abril, a Associação Nacional de Farmácias recomendou que os testes sejam realizados apenas internamente aos profissionais das farmácias. Em resposta ao Público, referiu que já se deu início a uma formação que "explica as potencialidades e as limitações dos testes" onde participaram já 110 farmacêuticos. Contudo, a formação "não contempla qualquer realização de testes ao público".

Apesar disso, há já pelo menos nove farmácias que o fazem no Norte, diz o jornal. Nestes espaços, o teste é realizado e interpretado por um profissional que tem o cuidado de explicar que, caso o resultado seja positivo, isso pode não significar imunidade à covid-19.

"Testes devem ser usados com parcimónia"

Neste sentido, o Infarmed refere que a utilização generalizada destes testes pode ser "indesejável porque irá aumentar o número de casos falsos positivos [em que houve contacto com o SARS-CoV-2]". Por outro lado, o regulador alerta ainda que há "o risco de as pessoas, face a um resultado de anticorpos positivos, ficarem com uma falsa sensação de segurança e adoptarem comportamentos de risco".

Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), explicou ao Público que "estes testes devem ser usados com parcimónia e em condições controladas" e que "estar a fazê-los de uma forma desorganizada, não pensada em termos de grupo, de comunidade, não faz sentido".

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, corrobora a opinião. "O problema é que as pessoas acham que, com estes testes [caso dêem resultado positivo], estão imunes", frisou, lembrando que importa também saber "o que é que fazem depois com essa informação".

A nível nacional, a DGS informou que já está em curso um projeto piloto que abrange cerca de 2.000 pessoas, num estudo coordenado pelo Instituto Ricardo Jorge. A 21 de maio, o secretário-geral da Saúde, António Lacerda Sales, referiu que "todos os restantes estudos e testes em diferentes segmentos serão importantes para uma avaliação da imunização da população no futuro". Neste sentido, são já várias as entidades com testes serológicos em curso.

A Universidade do Porto começou fazer testes serológicos aos funcionários docentes e não docentes com o objetivo de “caracterizar” a resposta imunológica da comunidade académica à covid-19, bem como o Laboratório de Patologia Clínica da Unidade Local de Saúde da Guarda, que também os faz desde 7 de maio, enquanto o Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte está a fazer testes desde abril.

A 19 abril, o consórcio Serology4Covid, que agrega cinco institutos de investigação, lançou um projeto para implementar um ensaio serológico de deteção de anticorpos para a covid-19 na população portuguesa. Somam-se ainda iniciativas da Fundação Champalimaud que realizou testes serológicos em dois centros hospitalares e do Instituto Gulbenkian de Ciência, também atuando em dois hospitais.