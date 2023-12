Em comunicado hoje divulgado, a autoridade refere que no período de Natal deste ano se registaram menos 307 acidentes do que no período homologo de 2022. Do total de acidentes resultaram 1.492 feridos, mais 137 que em igual período do ano passado.

Destes 1.492 feridos, 80 foram graves (mesmo número que no ano anterior) e 1.412 ligeiros (mais 137 que no ano anterior).

As 17 vítimas mortais registadas entre 15 e 26 de dezembro resultaram de acidentes nos distritos de Beja (3), Portalegre (3), Coimbra (2) e Setúbal (2), tendo ocorrido uma morte em Braga, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Vila Real e na região autónoma dos Açores.

Nos restantes distritos do país – Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Viana do Castelo e Viseu — e na região autónoma da Madeira, não se registaram vítimas mortais.

De acordo com a nota, os acidentes mortais ocorreram na rede rodoviária nacional (12), entre estradas nacionais (7), autoestradas (3) e itinerários principais (2), e na rede municipal (4), em arruamentos (3) e estrada municipal (1) e um na rede de estradas dos Açores.

Face aos mesmos dias de 2022, os acidentes evidenciaram uma diminuição de 6,0%, enquanto as vítimas totais registaram um aumento de 10,3%.

Entre 15 e 26 de dezembro, foram fiscalizados 7,2 milhões de veículos, quer presencialmente, pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP), quer através de controlo por radar, pela GNR, pela PSP e pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Do total dos veículos fiscalizados, foram registadas 48,9 mil infrações, relacionadas sobretudo por excesso de velocidade, condução sob efeito de álcool, que levou à detenção de 681 pessoas.

Até 2 de janeiro de 2024 decorre a campanha de segurança rodoviária “O melhor presente é estar presente”, uma iniciativa da ANSR, em parceria com a GNR, PSP e mais de 240 entidades, que apela a todos os portugueses para que nas deslocações no período da passagem de ano, “adotem comportamentos seguros na estrada, designadamente, viajar sem pressa, sem álcool, sem telemóvel e parar para descansar”.