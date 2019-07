O regulamento, que é discutido e votado na reunião do executivo marcada para quarta-feira, define que "podem ser autorizados novos alojamentos locais", desde que, por exemplo, "tenham por objeto a totalidade de edifício, fração autónoma ou parte de prédio urbano que estejam declaradas totalmente devolutas há mais de três anos", ou que tenham "sido objeto de obras de reabilitação, realizadas nos dois últimos anos, permitindo subir dois níveis de conservação".

A autorização pode ainda ser concedida em situações em que, nos últimos anos, "tenha mudado o respetivo uso de logística, indústria, para habitação e serviços", ou "em novos edifícios construídos na sequência da demolição de edifício com fundamento em péssimo estado de conservação, ou em risco de derrocada".

Esta permissão é ainda concedida quando a modalidade de exploração do alojamento é a de "quartos". Estas normas, não se aplicam, contudo, a frações ou partes de edifícios sobre os quais tenha vigorado contratos de arrendamento para habitação há menos de três anos.

Na proposta a que a Lusa teve hoje acesso, o município salienta que a sua decisão "não é a de criar áreas de contenção com o objetivo de proibição, mas sim estabelecer requisitos e condições específicas para a instalação de novos alojamentos locais, nas áreas onde a pressão do espaço urbano é mais evidente, nomeadamente em algumas das zonas do Centro Histórico e Bonfim, considerando o estado de conservação do edifício, o número de anos em que o edifício se encontra devoluto ou o tipo de exploração ou uso".

No documento assinado pelo vereador dos Pelouros da Economia, Turismo e Comércio, Ricardo Valente, a autarquia explica que, no sentido de assegurar a existência de regras claras para todos os agentes do setor, foi estabelecido "um rácio que delimita e regula zonas turísticas condicionadas, nelas contemplando áreas de contenção condicionada, preventiva e transigente".