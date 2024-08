Mohammed VI perdoou na segunda-feira 4.831 “pessoas que foram condenadas, processadas ou investigadas em casos relacionados com o cultivo de canábis e preenchiam as condições necessárias para beneficiar do perdão”.

Além disso, foram indultados 548 detidos e 137 pessoas em liberdade “condenadas por diferentes tribunais” do país.

Estas medidas foram anunciadas horas antes do 71.º aniversário da “Revolução do Rei e do Povo”, que comemora o exílio do avô do monarca, Mohammed V, a 20 de agosto, pelo Ministério da Justiça, num comunicado publicado pela agência de notícias MAP.

O Ministério sublinhou os “aspetos humanitários deste gesto nobre” e salientou que vai permitir aos indultados “integrarem-se na nova estratégia a que as regiões em causa se comprometeram na sequência da criação da agência nacional para a legalização” da canábis.

A produção e a comercialização da canábis, centrada principalmente na região do Rif, foi ilegal durante anos, tendo levado ao florescimento de redes de tráfico ilegal, que também afetam a Espanha.

Nos últimos anos, o Rif tem sido palco de protestos contra a desigualdade económica e o elevado desemprego.