De acordo com o The Guardian, o IKEA no Reino Unido quer alterar o modelo circular de consumo dos seus artigos. Ou seja, quer comprar o material usado para que possam ser reutilizados e reciclados em vez de simplesmente serem deitados ao lixo.

O jornal inglês dá vários exemplos do que os clientes podem ter em casa e que interessam à marca: estantes, prateleiras, cadeiras, mesas de jantar, gavetas de escritório, secretárias, etc. Depois, os interessados, só têm de fazer um pedido online para assinalar que querem reciclar. (O pedido só será válido, no entanto, se todos os itens em questão tiveram sido comprados ao IKEA.)

Feito este processo, os clientes que devolvam os artigos vão receber um cartão de reembolso no valor até 50% do valor original do material doado — para gastar na loja, com o valor calculado de acordo com o estado dos artigos devolvidos. O mobiliário usado será então vendido em áreas especiais nas lojas IKEA. Uma nota aos clientes do material reciclado: não será necessário mexer nas chaves de fendas: os artigos serão todos vendidos já montados.

Hege Sæbjørnsen, gerente do departamento de sustentabilidade do IKEA no Reino Unido e Irlanda, explicou ao jornal que havia procura por parte dos clientes neste tipo de reutilização, uma vez que a compra em segunda mão se está a tornar cada vez mais recorrente.

"Estamos a apoiar um estilo de vida saudável e sustentável, a trabalhar em conjunto para nos afastarmos do modelo linear [no qual os artigos usados são deitados fora]", afirmou.

A intenção do IKEA no Reino Unido era avançar com este modelo já em novembro do ano passado, mas o plano foi adiado devido à pandemia. Contudo, já foi testado na Austrália, Escócia e Portugal, sendo que 10.000 artigos foram devolvidos à marca.