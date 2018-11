Um jovem britânico de 15 anos foi apanhado pela polícia de Cleveland a excesso de velocidade numa trotinete elétrica. Como resultado da infração, o adolescente recebeu uma infração de seis pontos na carta de condução... que ainda não tem.

No Reino Unido, a idade legal para tirar a carta de condução, marco da independência de um jovem, acontece mais cedo do que em Portugal. Aos 16 anos já possível ter aulas de condução e aos 17 é legal conduzir um carro.

Agora, imagine, que aos 15 anos, ainda antes de ter idade para poder conduzir um carro, era apanhado a andar em excesso de velocidade numa trotinete elétrica na estrada, ficando com a futura carta de condução já marcada com seis pontos (ao contrário de Portugal, no Reino Unido ter pontos é penalizador).

Isto foi precisamente o que aconteceu a um jovem britânico. O adolescente apareceu em tribunal um mês depois de ter sido apanhado pela polícia de Cleveland, no nordeste de Inglaterra, a alta velocidade numa trotinete elétrica, relata o The Guardian.

Com trotinetes que chegam a atingir velocidades de 65 quilómetros por hora, os veículos só podem ser conduzidos em vias e em terrenos autorizados, estando estritamente proibidas de circular nas estradas. No Reino Unido é ainda necessário ter seguro, licença, matrícula, capacete e o selo. Algo que o jovem não cumpriu, segundo a lei britânica.

“Esta pessoa vai ser chamada a julgamento e ser-lhe-ão retirados no mínimo seis pontos da futura carta de condução e ainda fica sujeito a uma possível multa”, disse um agente da autoridade.

Tal como em acontece em Lisboa, no Reino Unido as cidades estão a ser invadidas por novas formas de transporte. No entanto, poucos condutores parecem estar cientes dos riscos; estes podem ser detidos e de pagar multas acima dos 86 euros, em relação aquilo que são as frações sobre os meios classificado como veículos elétricos pessoais.

Em França, as trotinetes elétricas podem circular em ciclovias e nas estradas, desde que cumpram um limite de velocidade; na Alemanha, andar de bicicleta é legal até 6km/h; e na Áustria e na Suíça, os condutores podem andar nas ciclovias a uma velocidade máxima de 25 km/h.

Todavia, em Portugal, não existe ainda legislação sobre este tipo de veículos. Mas, por exemplo, a Lime, empresa responsável pela plataforma de partilha de trotinetes elétricas em Lisboa, impõe uma idade mínima de 18 anos para que se possa guiar o veículo.