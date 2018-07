Numa declaração hoje aos deputados, deu conta do conteúdo do Conselho Europeu que decorreu na semana passada, afirmando que foi dominado pelo tema da imigração, mas disse que a saída do Reino Unido da União Europeia também foi abordada.

“Concordámos todos que devemos agora acelerar e intensificar o ritmo das negociações sobre a nossa relação futura. Avisei os líderes europeus de que não penso que este parlamento aprove um acordo de saída no outono a não ser que exista ao mesmo tempo clareza sobre a nossa futura relação”, vincou.

A fronteira entre a Irlanda do Norte, território que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, está na origem do impasse, já que ambas as partes querem evitar a criação de uma fronteira física, que ponha em risco o acordo de paz de Belfast, de 1998.

“Mantém-se diferenças substanciais entre as duas partes”, admitiu May, que reiterou a rejeição da manutenção da Irlanda do Norte no mercado interno europeu, alegando que tal seria como criar uma “fronteira” daquela região com o resto do país.

Porém, apelou a UE a considerar as propostas de Londres “com seriedade”, acrescentando: “Ambos precisamos de mostrar flexibilidade para construir a relação profunda depois de sairmos que é no interesse de ambos as populações”.

A chefe do governo fronteira confrontada no parlamento tanto pela oposição, como o líder trabalhista Jeremy Corbyn, a quem ela acusou de “passar o tempo a causar entraves ao Brexit”, como por deputados do próprio partido Conservador a favor e contra o Brexit.