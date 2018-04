Este artigo é sobre Madeira . Veja mais na secção Local

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a decisão do Tribunal do Funchal que absolveu o ex-presidente do Governo Regional Alberto João Jardim do crime de violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade da Lei Eleitoral das Autarquias Locais.

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA