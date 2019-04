O "memorando de entendimento sobre diálogo estratégico entre Portugal e a República Popular da China" vai ser formalizado hoje no Grande Palácio do Povo, em Pequim, onde o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, será recebido pelo seu homólogo chinês, Xi Jinping, confirmou à Lusa fonte diplomática.

Com este memorando, os dois países acordam em proceder a consultas políticas regulares sobre temas bilaterais e de política internacional e em aumentar os contactos entre as autoridades governativas, com visitas mútuas, uma vez ao ano, ora na China, ora em Portugal, ao nível dos ministros Negócios Estrangeiros.

O relacionamento de Portugal com a China passa da atual "parceria estratégica" assinada em 2005 para o patamar da França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos da América, referiu a mesma fonte diplomática.

À chegada à China, na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa fez alusão a este novo patamar político nas relações luso-chinesas, referindo que estava em curso "um salto qualitativo em termos bilaterais" e que Portugal passaria para o mesmo "nível de potências mundiais ou de países de grande afirmação europeia".

"É o salto qualitativo que é dado durante esta visita, passando de um memorando, que já é do ponto de vista de parceria estratégica muito importante, agora no plano bilateral para mais do que isso", afirmou.

Em declarações feitas na Grande Muralha, ao norte de Pequim, o chefe de Estado acrescentou que Portugal passava assim a ter com a China "um relacionamento político ao nível de países como a França, como o Reino Unido, como os Estados Unidos da América".

Já quando recebeu Xi Jinping em Lisboa, no início de dezembro do ano passado, o Presidente português tinha falado na vontade de "continuar a construir" a parceria entre Portugal e a China "com diálogo político regular e contínuo".