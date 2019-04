Portugal, defende-se "devia definir caminhos alternativos para a certificação de professores e apoiar mudanças de carreira de outros profissionais" para virem para o ensino e permitir às escolas enriquecerem o seu pessoal com "outros especialistas, mesmo havendo limites às contratações para a administração pública".

Do lado dos recursos tecnológicos, recomenda-se "repensar orçamentos" e nota-se que depois do impacto do plano tecnológico para a educação de 2007, "os computadores e outros equipamentos nas escolas ficaram obsoletos ou foram substituídos muito lentamente".

O ensino com uma componente tecnológica forte nunca deve deixar de se preocupar com a capacidade de os alunos usarem o conhecimento para resolverem problemas no mundo real.

Nas escolas, deve abrir-se a porta a outros profissionais para além de "enfermeiras, terapeutas, psicólogos", deixando entrar "artistas ou profissionais do setor tecnológico".

Para educar pessoas criativas deve "promover-se a inclusão das artes e outras expressões nos programas regulares", notando-se que a música e as artes plásticas estão "há décadas" no sistema de ensino, mas só "com pouco tempo e de forma muito ligeira".

O número atual de 22.000 alunos em educação artística - 1,6% do total dos alunos do básico e secundário - devia "triplicar, pelo menos" e deveria "duplicar o número de escolas que têm programas com ensino artístico integrado".

Portugal devia mesmo "permitir a criação de escolas temáticas, onde os alunos tenham um foco especial nos seus interesses pessoais", saindo do modelo atual, em que "escolas básicas e secundárias parecem todas iguais", sem diferenças nos projetos pedagógicos" e programas.

Escolas secundárias especializadas em ciências, tecnologia, engenharia e matemáticas (STEM, na sigla em inglês), escolas para as artes ou para as humanidades contribuiriam para "um sistema de ensino mais diferenciado".