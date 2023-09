O Governo aprovou hoje o diploma do novo modelo das Unidades de Saúde Familiar (USF) e criou as condições para generalizar o mesmo modelo, de equipas multiprofissionais auto-organizadas, nos hospitais, assente na dedicação plena dos profissionais.

O momento em que o executivo anuncia as novas medidas coincide, no entanto, com o anúncio de novas greves dos médicos contra as propostas do Ministério da Saúde no que respeita ao novo regime de dedicação plena e aos aumentos salariais.

Questionado sobre a contestação no setor, na conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, o ministro da Saúde disse esperar que os profissionais de saúde compreendam agora o esforço do Governo.

“A expectativa que temos é que o conhecimento mais detalhado das propostas do Ministério da Saúde e daquilo que foi aprovado permita que os médicos percebam que há um enorme esforço de reforço da sua remuneração”, afirmou Manuel Pizarro.

No que respeita ao modelo de dedicação plena, as medidas deverão resultar num aumento de cerca de 33% da remuneração à entrada na carreira.

“Dá um sinal claro e inequívoco do relevo que o Ministério da Saúde coloca na motivação e mobilização dos profissionais para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, defendeu o ministro, insistindo que as mudanças hoje anunciadas permitem criar melhores condições de trabalho no SNS.

“Temos a convicção de que este novo modelo organizativo, também com uma componente de remuneração aumentada, vai contribuir para fixar e atrair mais profissionais”, disse ainda, destacando a valorização “muito particular” do percurso dos médicos internos.

Além dos aumentos salários, Manuel Pizarro sublinhou ainda as medidas anunciadas na semana passada pelo primeiro-ministro para os jovens, designadamente a revisão do IRS Jovem e a devolução do valor das propinas.

“Deste agregado de medidas, resulta uma valorização muito significativa do rendimento líquido dos jovens médicos que, em conjugação com a reorganização do SNS, permitirá atrair mais médicos para o SNS”, afirmou.