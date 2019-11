A empreitada consistiu no reforço do aterro, através da construção de muros de suporte de betão armado fundado sobre estacas, na execução de um maciço de encabeçamento em betão armado e geogrelha de reforço, coberta por uma camada de solos granulares devidamente compactados, e na suavização do talude onde houve fenómenos de escorregamento, descreve a empresa.

Com a conclusão da obra, a IP assegura que “fica assegurada a reposição integral das condições de mobilidade e segurança no trajeto entre Peniche e Óbidos através do IP6”.

O troço em causa estava desde 2017 encerrado ao trânsito, devido à abertura de fendas no pavimento.

O trânsito foi fechado e a circulação em ambos os sentidos passou a fazer-se pela faixa de rodagem contrária e com condicionamento de velocidade, na sequência de um acidente ocorrido em meados de junho de 2017, em que o despiste de um veículo foi causado pela existência de fendas que atingem uma altura de 60 centímetros e uma largura de 20 centímetros.