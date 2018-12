Depois de ter realizado, na segunda-feira, uma concentração e anunciado uma greve de duas semanas, o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML), o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), a Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais (ANBP) e o Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP) reuniram-se hoje com Fernando Medina.

Os representantes dos bombeiros profissionais marcaram esta reunião para sensibilizar o presidente da Câmara de Lisboa, responsável pelo maior destacamento de sapadores de bombeiros, para “as partes negativas” das propostas do Governo relacionadas com o estatuto e regime de aposentação, disse à Lusa Vítor Reis, do STML.

O sindicalista adiantou que Fernando Medina manifestou concordância com as preocupações dos bombeiros sapadores e municipais e ficou de marcar uma reunião com o Governo.

Por sua vez, o presidente da ANBP, Fernando Curto, disse à Lusa que a reunião com o presidente da Câmara de Lisboa “correu bem”, tendo o autarca manifestado disponibilidade em interceder junto do Governo.

Em causa está o novo estatuto profissional que regula a carreira especial de sapador bombeiro e de oficial sapador, e o novo regime de aposentação, aprovados em Conselho de Ministros a 25 de outubro.