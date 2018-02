Os objetivos da reprogramação visam “o alinhamento” do Portugal 2020 “com as prioridades do Programa Nacional de Reformas, nomeadamente no que respeita ao reforço da coesão territorial e no apoio ao investimento empresarial”, explicou fonte do Governo à Lusa.

A reunião do Conselho de Concertação Territorial, a partir das 15:00, na residência oficial do primeiro-ministro, insere-se nas audições que o Governo iniciou na semana passada com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a comissão permanente da Concertação Social.

Na agenda do órgão político de consulta e concertação entre o Governo e entidades políticas regionais e locais consta apenas a reprogramação do Portugal 2020, programa de fundos comunitários para o período entre 2014 e 2020.

O conselho diretivo da ANMP, que se reuniu na segunda-feira em Boticas, decidiu pedir uma reunião ao Governo para análise da reprogramação do Portugal 2020, a fechar em março.