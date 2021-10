“[A mulher] foi encontrada na zona da Lagoa Comprida, e está a ser transportada para o hospital”, disse à agência Lusa, pelas 16:20, uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo a fonte, a mulher encontra-se “consciente, com algumas escoriações e desidratada”.

Segundo a GNR, "foi possível encontrar a vítima hoje, dia 6 de outubro, pelas 15h15, através de um helicóptero sediado no Centro de Meios Aéreos de Santa Comba Dão".

“O alerta foi dado pelo namorado e por uma colega da desaparecida”, disse a mesma fonte do CDOS à agência Lusa.

Logo após o alerta, a GNR e os bombeiros iniciaram as buscas para tentar localizar a mulher, mas aquelas revelaram-se infrutíferas e foram suspensas ao princípio da madrugada, tendo sido retomadas pelas 08:30 de hoje.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 16:30, encontravam-se no terreno 40 operacionais e 13 viaturas. A GNR referiu que "esta ação contou com o empenhamento de 22 militares da UEPS (15 militares do Posto de Busca e Resgate em Montanha, dois militares operadores de drones e cinco da equipa helitransportada) e de três binómios cinotécnicos do Comando Territorial de Viseu", bem como "com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Seia e São Romão".