O tiroteio ocorreu no início desta manhã, e foi classificado pela CIA como um "incidente de segurança".

A notícia foi avançada pela NBC News, que indica que não houve vítimas mortais.

Uma mulher, identificada como Monia Spadaro, de 27 anos, despistou-se contra um portão da sede da CIA.

De acordo com as autoridades, Spadaro já tinha sido presa em 2021, por conduzir sob efeito de álcool. O resultado da sentença é desconhecido.

Spadaro encontra-se a ser tratada pelos ferimentos causados pelo acidente. Já as autoridades estão a investigar se Monia estava embriagada no momento do acidente.

Segundo um porta-voz da CIA, o portão principal do edifício está atualmente fechado e os funcionários foram orientados a procurar rotas alternativas.

Não há nenhuma conexão conhecida entre o incidente da CIA desta manhã e o tiroteio contra dois funcionários da Embaixada de Israel, em Washington.