De acordo com o estudo ‘Os impactos económicos e fiscais da deportação em massa: o que está em jogo em Nova Jérsia?’, aproximadamente 2,3 milhões de imigrantes vivem no estado, dos quais cerca de 993.000 não têm cidadania norte-americana, incluindo cerca de 475.000 imigrantes indocumentados, que em 2022 pagaram cerca de 1,3 mil milhões de dólares (1,15 mil milhões de euros) em impostos estaduais e locais.

Expulsar estes últimos do país representaria enormes desafios logísticos.

Mesmo que apenas uma em cada dez pessoas indocumentadas fosse deportada ou detida, 133 milhões de dólares (118 milhões de euros) em receitas fiscais estaduais e locais seriam perdidas a cada ano, valor que chegaria para pagar 295.000 refeições escolares gratuitas em escolas públicas de Nova Jérsia, indicou o relatório do ‘think tank’ apartidário New Jersey Policy Perspective.

Apontou que Nova Jérsia pode enfrentar perdas significativas à medida que o Governo de Donald Trump revoga o estatuto migratório temporário de imigrantes e altera drasticamente as políticas de asilo.

“Essas mudanças ameaçam desestabilizar comunidades, reduzir a força de trabalho e enfraquecer setores-chave da economia do estado”, salientou.

O documento destacou igualmente que a perda de um grande número de trabalhadores significaria um aumento no custo de vida para os moradores do estado, que pagariam mais em restaurantes, creches, assistentes de saúde domiciliária, construção e outros serviços.

Um dos setores mais afetados seria o da restauração, que depende dessa mão-de-obra.

Em Nova Jérsia, 48% dos cozinheiros são imigrantes, enquanto a construção civil emprega aproximadamente 112.000 pessoas sem estatuto migratório legal, o que representa 36% da força de trabalho neste setor.

Mais de metade dos trabalhadores agrícolas são indocumentados ou temporários e uma redução de 5% a 10% levaria à escassez de alimentos, preços mais altos e custos de mão-de-obra insustentáveis para os agricultores, indicou.

Entre as conclusões do documento está a de que conceder estatuto legal a imigrantes indocumentados aumentaria a receita tributária estadual e local de Nova Jérsia em 332,5 milhões de dólares (294,8 milhões de euros).

O relatório recomendou ainda melhorar os programas de visto (para trabalhadores), porque alguns estatutos atuais expõem trabalhadores vulneráveis à exploração e podem causar impactos adversos sobre outros.

Nova Jérsia tem uma das mais significativas comunidades portuguesas nos Estados Unidos e possui várias ”cidades santuário”, onde existem leis locais e estaduais que protegem a população indocumentada e acabam por ser um refúgio para quem não conseguiu regularizar a situação.

Durante a campanha eleitoral, Donald Trump afirmou que vai expulsar “milhões e milhões” de imigrantes ilegais, prometendo ainda realizar a “maior deportação em massa da história” do país.

Vários portugueses em situação irregular garantiram à Lusa que o medo está “instalado a 100%” entre imigrantes indocumentados nos Estados Unidos devido à deportação em massa prometida por Donald Trump.

Há cerca de onze milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos, segundo estimativas do Departamento de Segurança Interna de 2022, o ano mais recente com dados disponíveis — embora Trump tenha afirmado, sem provas, que o número real é cerca do dobro.