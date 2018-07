Operação de resgate já em curso na gruta de Tham Luang.

Quatro dos 12 meninos presos numa caverna da Tailândia chegaram à base de salvamento a partir da qual, já sem perigo, sairão a pé do local, informou o ministério da Defesa tailandês, citado pela AFP. "Quatro jovens alcançaram a terceira galeria, onde fica a base de socorro, e podem sair a pé", afirmou à AFP Kongcheep Tantrawanit, porta-voz do ministério.

A Sky News que foi dos primeiros meios a confirmar a informação inicial sobre os resgates iniciais, avança também com a informação que um terceiro e um quarto jovem poderão estar a ser já retirados da gruta de Tham Luang.

Oficialmente, porém, a informação mantém-se em dois resgates confirmados. "Dois rapazes estão cá fora. Estão atualmente no hospital de campanha montado ao pé da gruta", afirmou em declarações à Reuters Tossathep Boonthong, responsável do departamento de saúde de Chiang Rai e membro da equipa de resgate. “Estão a receber uma avaliação física. Ainda não foram transportados para o hospital de Chiang Rai,” disse à Reuters.

A BBC disponibilizou entretanto um vídeo em que mostra as ambulâncias a sair do local do resgate, avançando o correspondente da estação inglesa que é possível que transportem já os dois primeiros rapazes resgatados:

A agência tailandesa Thaivisa adianta, por seu lado, que já são quatro os jovens resgatados e que tudo terá corrido bem.

As notícias destes primeiros resgates são ainda contraditórias, nomeadamente no número de crianças e jovens resgatados, mas convergem no essencial: correu bem esta primeira etapa.

Segundo avança o jornal britânico The Guardian, treze equipas médicas estarão a postos, contando cada uma com um helicóptero disponível, um por cada elemento da equipa a resgatar.

Os planos são no sentido de levar os rapazes e o treinador para o hospital Chiang Rai Prachanukroh, a 50 milhas da gruta.