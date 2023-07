A fonte do Comando Territorial de Setúbal da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou à agência Lusa que a circulação rodoviária na EN 118, na zona do acidente, voltou a fazer-se, sem limitações, às 18:10, ou seja, quase quatro horas depois do acidente.

Tratou-se de uma colisão frontal entre dois automóveis, cujo alerta foi dado às 14:30, ocorrida ao quilómetro 10 da EN 118, na zona de Alcochete, e que provocou um morto e dois feridos graves.

Segundo a GNR, a vítima mortal do acidente é um homem de 77 anos, que era o condutor e único passageiro de um dos automóveis envolvidos no acidente.

Já os feridos graves, adiantou a mesma fonte, seguiam no outro carro e são também homens, com 26 e 82 anos, sendo que o mais novo era o condutor do veículo.

As operações mobilizaram 25 operacionais dos Bombeiros de Alcochete e Montijo, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por 10 veículos, incluindo duas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER).