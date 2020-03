“Nesta zona, temos muitas pessoas de idade, que estão sozinhas em casa e que já não cozinham, e procuram os nossos serviços, só que, também, acho que hoje não procuram porque estão com receio de sair à rua”, afirmou Salete Canha, gerente de um dos espaços de restauração na Estrada de Benfica, que a partir de hoje só tem o serviço ‘take-away’ e só permite uma pessoa de cada vez dentro do estabelecimento.

Restringindo toda a oferta ao serviço de ‘take-away’, na sequência de uma das medidas do Governo, anunciadas na quinta-feira, no âmbito do estado de emergência devido ao surto de covid-19, a gerente deste estabelecimento disse que houve uma quebra na procura, talvez porque “as pessoas, neste momento, estão preparadas para fazerem as refeições em casa”.

“No dia-a-dia, temos mais ‘take-away’ do que hoje”, avançou Salete Canha, em declarações à Lusa, assegurando que o restaurante está preparado para continuar de portas abertas, ainda que com limitações, a não ser que as autoridades decidam o contrário.

Deixando em casa o marido, que “já está com 81 anos e é diabético”, Júlia Almeida saiu à rua para ir à farmácia e buscar o almoço pronto.

“A manhã é mais pequena, é mais stressante, tive que ir à farmácia, já não dá tempo para fazer almoço, mas o jantar, estou a tarde toda em casa, que já não saio, estamos os dois muito sossegadinhos em casa, já faço o jantar”, contou.