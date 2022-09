Desde 10 de junho, dia em que se iniciou a época balnear, os automóveis particulares estavam proibidos de circular nos dois sentidos, no período entre as 07:00 e as 20:00, entre os parques de estacionamento das praias da Figueirinha e do Creiro, bem como de aceder à praia de Albarquel.

Estes condicionamentos fazem parte das medidas previstas no Programa “Arrábida Sem Carros e em Segurança 2022”, aprovado pela Câmara Municipal de Setúbal.

A autarquia justifica as medidas com os frequentes congestionamentos de tráfego, situação muitas vezes agravada por viaturas mal estacionadas que impedem a passagem de veículos de emergência e socorro.

Durante este período houve um reforço significativo do transporte público para as praias, assegurado este ano pela primeira vez pelos autocarros da nova operadora Carris Metropolitana.