O ator norte-americano Kevin Spacey estava proibido de se aproximar do jovem que o acusou de o ter apalpado num bar em 2016. Esta quarta-feira, 17 de julho, os procuradores locais de Cape Cod retiraram a acusação, conta a Reuters.

Os procuradores referiram que tomaram esta decisão depois de a alegada vítima invocar o seu direito sob a Constituição dos EUA contra a prestação de depoimento auto-incriminatório. Anteriormente, os advogados de Spacey acusaram o homem de apagar mensagens que poderiam apoiar o caso da defesa.

Em novembro de 2017, Heather Unruh contou a alguns meios de comunicação social que Kevin Spacey tinha embebedado o filho dela e depois lhe tinha agarrado os genitais.

Em dezembro, quando soube que deveria comparecer perante um juiz para responder por acusações de agressão sexual e lesão corporal, Spacey colocou no Youtube um vídeo chamado “Vou ser franco”, um trocadilho com o nome da sua personagem na série “House of Cards”, Frank Underwood, e falou pela primeira vez em público desde que surgiram várias acusações contra si.

Esta foi a primeira acusação contra Kevin Spacey que chegou a tribunal.