Veja as primeiras páginas dos jornais desta terça-feira no SAPO24

Público:

- “Faltas por doenças nos hospitais aumentaram 64% na pandemia”

- “A derrota de Trump não será o fim do ‘trumpismo’”

- “Portugal é o mais pessimista da zona euro sobre risco da crise”

- “800 professores em falta iam ter salários 555 e 750 euros”

- “Promessa de progressões mais rápidas não convence”

- “MP tem mais dúvidas sobre caso da morte de recruta”

- “Portugal: Ai Weiwei anuncia grande exposição em 2021”

- “Formação para executivos: Díspara a procura de cursos que ensinam a motivar equipas em tempos de covid”

- “Investigação: Libertam-se milhões de microplásticos de biberões durante preparação do leite”

Jornal de Notícias:

- “Ex-combatentes esperam por próteses há um ano”

- “100 mil infetados: Covid ultrapassa marca simbólica e chega a 1% da população”

- “Corrida à vacina da gripe entope centros de saúde”

- “António Costa: ‘A TAP não pode ser uma companhia de Lisboa’”

- “Célula de grupo terrorista galego tinha bombas em Coimbra”

- “Mau tempo: Depressão Bárbara deixa país em alerta”

- “Ataque: Aluno mordido por cão em escola de Castelo de Paiva”

- “FC Porto: Conceição venceu único duelo frente a Guardiola”

- “Benfica: Almeida só regressa na próxima época”

- “Grande Porto: Cafés e restaurantes querem manter esplanadas no inverno”

Jornal i:

- “Alunos infetados com covid fazem isolamento com outros colegas em quarto minúsculo”

- “Tâmega e Sousa é a zona do país com mais casos por 100 mil habitantes”

- “[Eugénio Rosa] ‘O Orçamento é de austeridade’”

- “Os novos monumentos de interesse público”

- “Já não há professores substitutos de Física e Química”

- “Tempestade Bárbara deixa cinco concelhos com aviso vermelho”

- “Barreto Xavier comenta alteração à ‘sua’ lei do cinema de 2012: ‘Estar a criar taxas sobre montantes cegos é um pouco esquisito, não’”

Correio da Manhã:

- “Crime em Salvaterra de Magos: Menina vê padrasto matar a mãe”

- “Marcelo garante que há vacinas contra a gripe para todos: Farmácias queixam-se de atrasos nas encomendas”

- "Portugal ultrapassa barreira dos 100 mil casos de covid-19"

- “Sondagem revela: Portugueses chumbam saúde”

- “Por mês: Formação de 50 horas obrigatória com novo ‘lay-off’”

- “Ex-polícia preso por abuso sexual de jovens”

- “Benfica alerta com linhas do VAR”

- “FC Porto: Sérgio exige mais dos reforços”

- “Castigo de treinador: Sporting espera pena reduzida”

- “Descontos: Bónus IVAucher utilizados no verão”

- “Volta a Itália: Serviço público da RTP esquece odisseia de João Almeida”

- “Chuva e vento: Tempestade ‘Bárbara’ sofre agravamento”

- “Judite de Sousa nas urgências do Hospital de S. José”

- “TVI criticada por expor André Filipe após alta hospitalar”

Negócios:

- “Moratórias são ‘bomba-relógio’ para os bancos”

- “Governo quer ter o quarto défice mais baixo do euro”

- “Três espanholas e duas portuguesas ganham transportes no Porto”

- “Anze Logar, ministro negócios estrangeiros da Eslovénia: 5G? ‘Queremos uma empresa que cumpra os padrões democráticos’”

- “Imobiliário: Maleo ganha novos donos e três escritórios em Lisboa”

- “Bolsas: Apagão na Euronext prolongou-se após o fecho”

- “Pandemia: Já existem 21 concelhos com mais de mil casos de covid-19”

- “Radar África: O Rubicão de João Lourenço está agora a começar”

A Bola:

- “André Almeida pára (pelo menos) seis meses: Lateral pode mesmo só voltar em 2021/2022”

- “Benfica: Darwin Nunes assiste como ninguém”

- “Sporting: Matheus Nunes tem renovação certa”

- “FC Porto: Pepe a servir de exemplo”

- “A Bola ao Centro: ‘Chegou a dizer que tenho um bom rabo’, o incrível testemunho de Sara Djassi no Dia Mundial de Combate ao Bulling”

Record:

- “Benfica: Dupla infernal: Darwin e Waldschmid batem recordes logo à 4.ª jornada”

- “Benfica: André Almeida só volta na próxima época: Duas roturas de ligamentos no joelho direito”

- “Sporting: Árbitros queixam-se de Varandas”

- “Dragão sem experiência ataca Champions”

- “SP Braga: Paulinho renova até 2025: ‘Podemos ganhar mais títulos’”

- “Tondela: 22 infetados na formação”

- “Volta a Itália: João Almeida pronto para a reta final: ‘Não desisto’”

O Jogo:

- “’Têm de fazê-los correr’, Ricardo Pereira aponta o caminho para os dragões quebrarem o enguiço dos jogos em Inglaterra”

- “Benfica: André Almeida com paragem de seis meses”

- “Sporting: Vietto e Sporar reclamam espaço”

- “Braga: Paulinho renova até 2025”

- “Boavista-V. Guimarães (0-1): João Henriques entra a ganhar”