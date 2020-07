Veja as principais capas dos jornais e revistas deste sábado no SAPO24

Público:

- “MP vai acusar Ricardo Salgado de liderar organização criminosa”

- “Património: O túmulo que fala do amor de Pedro e Inês está a ser restaurado”

- “Plano de Costa Silva tem dez apostas mas uma vale ouro”

- “Erdogan faz de Hagia Sophia novamente uma mesquita”

- “Tren Maya põe Mota-Engil sob fogo cruzado no México”

- “Mais 2370 vagas no superior para alunos do profissional”

- “Fugas: Galiza e Norte de Portugal: Histórias deste Atlântico que nos une”

Jornal de Notícias:

- “Nove procuradores rejeitam processo de falência do BES”

- “Lotação esgotada nas praias fluviais”

- “Prevenção: Um terço das câmaras tem planos contra fogos desatualizados”

- “SOS crianças: Pedidos de ajuda aumentaram na pandemia”

- “Abusos: Músico cadastrado engravida menina”

- “Fronteiras: Costa culpa Bruxelas por falta de regras iguais”

- “Dinheiro Vivo: 19 decisores dão ideias para superar a crise”

- “Liga: Plantel do FC Porto pode valer mais 47,5 milhões”

- “Sporting 1-0 Santa Clara: Jovane Cabral segura terceiro lugar”

Expresso:

- “Covid-19: DGS alertada para grande pico de infeções em outubro”

- “A mala perdida de Mário de Sá-Carneiro”

- “Risco em 71 protetores solares pediátricos”

- “Prostituição e droga financiam neonazis”

- "Emigrantes com medo de regressarem no verão”

- “Costa Silva pede união: ‘O que vem aí ainda será pior’”

- “Marcelo de férias nas ilhas e Algarve”

- “Centeno votado na quarta-feira”

- “Santo António com ‘cara lavada’”

- “BE quer avaliar idoneidade da Galp”

SOL:

- “Verão: Viagens da Minha Terra com José Manuel Gameiro: O psiquiatra guia-nos por um itinerário entre Lisboa e o Vale do Guizo, com regresso por Pegões”

- “’Estou muito preocupado com o Algarve e com o Outono’: perito Manuel Carmo Gomes”

- “Rosalina Ribeira: Justiça brasileira encerra caso Duarte Lima”

- “Emails de Fátima Galante denunciam Rui Rangel”

- “Luís Filipe Menezes: ‘António Costa tem a ambição de realizar o sonho de Soares’”

- “António Costa e Silva: Plano já está nas mãos do ministro Siza Vieira”

- “Presidenciais: João Cravinho defende que candidatura de Ana Gomes teria ‘impacto’”

- “Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo Português: ‘Acredito que o Governo britânico reveja a situação, mas os estragos já estão feitos’”

- “Vasco Rosa, editor: ‘Os dinossauros que andam nisto há 40 ou 50 anos são mais parte do problema do que da solução’”

Diário de Notícias:

- "OMS é insubstituível, mesmo sem os Estados Unidos. Ficará é mais prisioneira da China"

- "Marcelo e Costa num casamento de convergência"

- "Lojas históricas na Baixa: 'Estamos a sobreviver, a ver como corre até ao final do ano'"

- "Clube Oriental de Lisboa. A mística de Marvila resiste"

- "João Moreira Rato: "Centeno tem um pedigree mais do que necessário para ser um bom governador do Banco de Portugal"

- "Histórias de barragens no Nilo e não só"

Correio da Manhã:

- "'Passei a noite a chorar com os meus filhos'. Juiz revoltado com prostituta, desafia Ana Loureiro a apresentar as provas do alegado sexo oral"

- "Novo banco vende créditos com desconto de 90%"

- "Sabotagem. Destroços do avião vistos à lupa"

- "Sporting 1-0 Santa Clara. Jovane volta a decidir"

- "Vítima de treze anos. Predador com cadastro engravida menina"

- "Prédios. Inquilinos perderam direito de preferência"

A Bola:

- "Sporting 1-0 Santa Clara. Jovane resolve. Rivais a duas velocidades"

- "Benfica. Vieira mantém pressão sobre Jesus"

- "FC Porto. Renovação é prioridade"

- "FPF. 'Não terei visões sectárias'"

- "Champions. Neymar na Luz, Félix em Alvalade"

Record:

- "Sporting 1-0 Santa Clara. Jovane com fogo nos pés"

- "Benfica. Jesus complica-se"

- "FC Porto. Conceição faz história no clássico"

- "FPF. Reeleito com 90,2%. Título mundial é sonho de Gomes"

- "V. Guimarães 1-2 Gil Vicente. Reviravolta fora de horas"

- "P. Ferreira 1-5 SP. Braga. No topo dos goleadores. Hat Trick de Paulinho"

O Jogo:

- "Sporting 1-0 Santa Clara. P. Ferreira 1-5 Braga. Pódio aquece clássico"

- "FPF. Fernando Gomes avança para último mandato"

- "Benfica. 'Jesus assumiu compromisso e confiamos'"

- "V. Guimarães 1-2 Gil Vicente. Reviravolta valeu festa em Barcelos"

- "FC. Porto. Conceição vai puxar pelos miúdos"