- “Fisco já devolveu 15 milhões de euros de IUC cobrados ilegalmente”

- “Alto Lindoso: Água de barragem do Gerês está abaixo da zona de risco”

- “Banco de Fomento: Ex-gestor do NB fala com António Ramalho sobre ‘pipa de massa’”

- “Gedson Fernandes: Futebolista acusa ex-agentes de serem pagos pelo Benfica”

- “Reportagem: Para estas mães é mais difícil encontrar casa”

- “Internados com covid: DGS sob fogo e desafiada a esclarecer ‘real gravidade’”

- “Ucrânia: Desta vez, Olena não quis esperar que a guerra a apanhasse”

- “Expo 2020: O mundo inteiro em festa no Dubai”

- “Há quatro agressões por dia nas escolas”

- “‘Adiós’, Luís: F. C. Porto prestes a encaixar até 60 milhões com transferência do colombiano para o Liverpool”

- “Taça da Liga: Benfica e Sporting atrás da glória”

- “Portalegre: ‘No espaço de um ano perdemos dois filhos’”

- “Variante Ómicron atrasa centenas de processos judiciais”

- “Legislativas: Um milhão de ‘fantasmas’ recenseados”

- “Grande Porto: Obras paradas por falta de matéria-prima”

- “Dinheiro Vivo: Receita fiscal e multas acima do esperado”

- “Portugal teve menos mortes neste mês do que em janeiro de 2017, 2018 e 2019”

- “A beleza há 100 anos: A Cinemateca de Lisboa celebra em fevereiro o centenário do nascimento de Cyd Charisse, Ava Gardner e Judy Garland, três lendas do cinema clássico americano”

- “Helena Freitas: ‘Queremos reforçar o papel de Serralves enquanto palco nacional’”

- “‘Brunch com… Laurent Gaoter: ‘Franceses têm de parar de dar lições aos outros para voltar a admirar a França’”

- “Dérbi: Veríssimo à procura do primeiro troféu com Amorim à espera da nona Taça da Liga”

- “Execução orçamental: Governo cobrou mais 1,8 mil milhões de euros em impostos e multas do que tinha orçamentado”

- “Mão-de-obra: Falta de trabalhadores, a outra face da crise no turismo”

- “Burkina Faso: Primeiro golpe militar do ano em África, o terceiro na vizinhança em menos de dois anos”

- “Coração trai menino vacinado. Suspeita de miocardite na morte de Rodrigo”

- “Bébé morre por falta de médico. Pais em choque pedem justiça”

- “Criança de 4 anos perde a vida no Entroncamento"

- "África do sul: advogada quer tirar Rendeiro da cadeia já na próxima semana”

- “Pensão de alimentos. Tribunal agrava pena de pai incumpridor”

- “D. José Ornelas. Vaticano não arrisca ter Fátima sem bispo”

- "Combustíveis voltam a subir pela 5ª vez seguida”

- “Benfica-Sporting: Em Dérbi decisivo para relançar a época”

- “Varandas preferia Jesus a Amorim”

- “Escutas revelam: Macedo cobra escritório de luxo a Vieira”

- “FC Porto: Sérgio revoltado com venda de Luís Diaz”

- “Águias e Leões encontram-se pela 313ª vez mas é apenas a 16ª em que decidem uma taça”

- “FC Porto. Conceição desagradado com saída imediata de Luis Diaz”

- “Futsal. Portugal faz o pleno e está nos quartos do Europeu”

- “Valdano: Se a Fifa tivesse os direitos das festas natalícias o Pai Natal chegaria de trenó também em julho”

- “Benfica-Sporting: Vitória é o remédio que afastará fantasmas”

- “Benfica: Flamengo promete voltar por Everton”

- “Sporting. Palhinha fica até ao verão”

- “FC Porto. Luís Diaz salva Dragão na UEFA”

- “Europeu futsal: Seleção ‘limpa’ grupo. Finlândia e adversários nos ‘quartos’”

- “Liverpool vai pagar 45 ME por objetivos ao FC Porto”

- “Klopp leva Diaz. Extremo no segundo lugar das vendas”

- “Ruben Semedo com as malas feitas. Acordo entre clubes está alinhavado e o central só aguarda um telefonema para viajar”

- “Braga. SAD estima que resultado operacional será 5 vezes superior ao da Pedreira”

- “Salve-se quem puder. Águias e Leões disputam Taça da Liga sob pressão”

- “1º de maio pode render milhões

- "V.Guimarães. Tobias Figueiredo até à última”

- “Futsal. Portugal imparável”

- “Judo. Catarina Costa agarra ouro”