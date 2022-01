Público:

- “2002, 2015, 2022: O que une e separa as três eleições mais renhidas do século”

- “Hospitais: Muitos ‘casos de covid’ estão internados por outras doenças”

- “António Saraiva [presidente da CIP]: ‘É desejável’ cortar o número de funcionários públicos”

- “Itália: Risco de crise no Governo com eleição do novo Presidente”

Jornal de Notícias:

- “Câmaras exigem milhões em impostos municipais pela venda de barragens”

- “Voos ilegais de drones ameaçam aeroportos”

- “Sporting 2-1 Santa Calara: Leão confirma a final esperada”

- “FC Porto: Estáquio é um líder no balneário”

- “Rendeiro: Queixas contra cadeia chegam a Guterres”

- “Legislativas: Partidos à pesca de eleitores nas redes sociais”

- “Vila Real: Padre afastado por abusos sexuais”

- “Marquês: Pena de prisão efetiva a Vara serve de exemplo”

- “Georgina: Festa dos 28 anos no Dubai e na TV”

Diário de Notícias:

- “Legislativas: Mais de um milhão de eleitores-fantasma distorcem resultados e abstenção”

- “O dia me que o camarada Jerónimo voltou à campanha”

- “Health Cluster Portugal: Associação do setor da saúde quer ‘dar cérebro e gestão autónoma’ ao SNS”

- “Conselho de Cidadãos: Moedas abre decisões da câmara às ideias dos lisboetas”

- “Pandemia: Começa a abrandar o aumento de casos em crianças e jovens”

- “Automóvel: Fábricas nacionais vão produzir mais camiões e autocarros em 2022”

- “Opinião de Dor Shapira: Embaixador de Israel lembra ‘O dever da memória’, no dia das Vítimas do Holocausto”

- “Taça da Liga: Sporting bate Santa Clara e há dérbi no final de sábado”

- “Reinventar Portugal: Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP: ‘Restabelecer competências do Ministério da Agricultura’”

- “Gonçalo Byrne, presidente da Ordem dos Arquitetos: ‘Baixar impostos a famílias e empresas’”

Inevitável:

- “Entrevista a Rui Tavares, líder do Livre: ‘Faz falta ter vários partidos representados no parlamento’”

- “A nova geração de médicos”

- “Negócios dos resíduos: Metas falham e todos perdem”

- “Covid-19: Diagnósticos continuam a subir em todas as faixas etárias”

- “A catástrofe das cheias repete-se em Moçambique”

- “Legislativas: Jerónimo está de volta com ataques à esquerda e à direita”

Negócios:

- “Metade dos trabalhadores do Estado já descontam para a Segurança Social”

- “Metaverso: o que é a nova coqueluche das ‘big tech’?”

- “Legislativas: Costa ataca com salários e Rio com carga fiscal”

- “Reserva Federal já admite subir juros por sete vezes em 2022”

- “Forte Velho na Arrábida vai ser alvo de concessão no programa Revive”

- “Reembolsos de créditos do PRR para habitação pública serão mais flexíveis”

Sábado:

- “Juiz Ivo Rosa sob suspeita”

- “Traficante detido foi apanhado numa escuta a pedir para pagar ao juiz. Tribunal da Relação investiga se estará em causa um crime ou uma armadilha”

- “2022 Legislativas. 22 histórias de António Costa e Rui Rio: os hábitos, a família e as guerras”

- “A teia do PS: Junta de Lisboa dá 800 mil euros a empresas de militantes”

- “Bruno de Carvalho. As loucuras, os beijos e os amuos da nova estrela do BB Famosos”

Visão:

- “Rio vs. Costa: Duelo Final, o que os distingue na hora de mandar””

- “Navalny: O Homem que assusta Putin”

- “Imobiliário: O regresso dos grandes investidores”

Correio da Manhã:

- “Padre afastado por suspeita de abusos sexuais: Bispo de Vila Real suspende sacerdote de atividade pastoral”

- “Denúncias de crimes em paróquia de Lisboa”

- “Sporting-Santa Clara (2-1): Reviravolta garante dérbi na final”

- “Gestão do mercado: Erro de Braz expõe desnorte no Benfica”

- “Pena efetiva de 2 anos por branqueamento: Armando Vara mais perto de regressar à prisão”

- “Golpes na Net: Disparam ataques de piratas informáticos a cartões de crédito”

- “Leia a carta. Rendeiro faz queixa a António Guterres”

- “Escutas revelam. Filho de Vieira critica silêncio do pai”

- “Engano de ama: Pais em pânico com troca de criança em creche do Cartaxo”

- “Escolas recebem portáteis sem rede”

- “Tensão na Ucrânia: EUA recusam ceder às exigências da Rússia”

- “Especial Legislativas 2022: Jerónimo volta à campanha”

O Jogo:

- “Sporting-Santa Clara (2-1). Uma final no divã: Lincoln voltou a assustar, mas a Taça da Liga vai mesmo decidir quem tem maiores dúvidas existenciais: leões ou águias”

- “FC Porto: Falcão é o Puskas do século”

- “Benfica: Farias na mira por 9 M€”

- “V. Guimarães: Alex Costa é candidato à presidência”

- “Legislativas. Partidos ignoram federações”

A Bola:

- “Sporting-Santa Clara (2-1). Caça-fantasmas: Leão esteve a perder, Sarabia garantiu (de penálti) presença na final”

- “Barcelona ataca forte e quer Grimaldo já”

- “FC Porto: €60 M ou nem há conversa: SAD já definiu valor mínimo para negociar Luis Díaz”

Record:

- “Sporting-Santa Clara (2-1): Venha o dérbi. Sarabia volta a ser decisivo em jogo resolvido com autogolo e penálti”

- “Edwards a um passo de Alvalade”

- “Benfica: ‘Não é impossível’, Weigl acredita no título”

- “Operação ‘Cartão Vermelho’: Vieira queria PJ a investigar os rivais”

- “Inglaterra ainda tenta Luis Díaz”

- “CAN. Egito de Queiroz nos ‘quartos’”