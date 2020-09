Público:

- “Filhos até três anos de imigrantes irregulares estão ‘sem direitos’”

- “687 novos casos, o 13.º pior dia; Em seis meses morreram mais 5882 pessoas que em 2019”

- “Costa apressa remodelação de secretários de Estado”

- “Câmara de Paredes resgata concessão da rede de água”

- “Veneza em pandemia fez do cinema o centro das atenções”

- “Casas não perderam valor durante a epidemia”

- “Autarquias vão decidir abertura das lojas antes das 10h”

- “Série Património: As serenas ondas do Alto Douro”

Jornal de Notícias:

- “Francisca Van Dunem: ‘Corrupção? No plano da repressão não se ganha esta guerra”

- “Pandemia provoca demora superior a um ano e meio nas juntas médicas”

- “Grande Porto reforça transportes públicos nas horas de ponta”

- “Ensino: Governo vai distribuir 100 mil computadores no 1.º período”

- “Vila Real: Ateou fogo no hospital revoltado por ter alta”

- “Lousada: Morreu há seis meses e familiares continuam sem saber porquê”

- “António Ramalho admite outra injeção de capital no Novo banco”

- “1,6 mil milhões: Negócios de Mendes alimentam clubes portugueses”

- “Feirense-Chaves: DGS cancela partida da LigaPro com os jogadores em campo”

Expresso:

- “MP investiga pais que proibiram aulas de Cidadania”

- “Costa e Medina na comissão de honra de Luís Filipe Vieira”

- “Catarina Martins só aprova OE com nova auditoria ao Novo Banco”

- “Marcelo já não espera bater recorde de Soares”

- “Fátima: Reitor denuncia intriga dentro da igreja”

- “Pires de Lima arrasa liderança do CDS”

- “Poiares Maduro desafia PSD a lançar Portas para Lisboa”

- “Intelectual argentino Alberto Manguel: ‘Esta biblioteca é a minha imortalidade partilhada’”

- “Covid-19: Nunca o risco foi tão grande como agora; O que é preciso suceder para uma escola fechar; Peritos defendem ensino misto para o secundário”

SOL:

- “Fundação Champalimaud: Curadores confirmam Horta Osório”

- “Professor da Universidade de Washington previne Portugal: ‘Há risco de confinamento no Natal’”

- “Ribeiro e Castro: ‘Uma direita que faz fretes à esquerda não interessa para nada’”

- “Artur Guimarães: ‘Não queremos impor nada a ninguém, mas não nos imponham o pensamento único’”

- “Castro Caldas e Joana Rato: ‘O cérebro é um sistema económico, o que não usa, deita fora’”

- “Laranja algarvia cede terreno à pera abacate”

- “Sondagem: Maioria dos portugueses está pessimista para 2021”

- “CLOUD Act: Americanos querem ter livre acesso a dados de internautas em todo o mundo”

- “Tal&Qual: José Paulo Fafe e Pereira Rosa recuperam história de um jornal irreverente”

Diário de Notícias:

- “Dos ajuntamentos ao teletrabalho: As novas regras a partir de dia 15”

- “Nova Iorque marca 11 de Setembro a curar as feridas da pandemia”

- “Ana Gomes não ‘descarta’ da democracia e critica o PS”

- “Novo ano letivo: ‘Se já existia falta de professores antes da pandemia, agora existirá ainda mais’”

- “Bastonário Miguel Pavão: ‘Os dentistas estão disponíveis para a linha SNS 24 e para fazer rastreio”

- “A vida de Brian: De Palma faz 80 anos”

Correio da Manhã:

- "Bispos escondem contas de Fátima. Diferendo com o Fisco oculta dinheiro das esmolas"

- "Novo Banco empresta 28 milhões ao Benfica"

- "Hospedeira violada à saída de ginásio"

- "Função Pública forçada a mudanças até 60 km"

- "Vive com a filha morta em casa"

- "Cristina Ferreira já é dona de 2,5% da Media Capital"

- "Pedida prisão para amante de Rosa. Ministério Público teme fuga de Joaquim"

- "Milhares de ingleses em fuga à quarentena"

- "Mulher não resiste a parto complicado"

- "Teatro doa receitas a família de Candé"

- "Portugal vai acolher refugiados de Moria"

A Bola:

- "Grimaldo garante estar a 100% e pronto para os desafios que vêm aí"

- "Covid.19 suspende dois jogos e motiva reunião de emergência"

- "Sporting. Diaby não facilita saída"

- "FC Porto. Otamendi disposto a baixar o salário"

Record:

- "Covid trama futebol. DGS suspende Feirense-Chaves e deixa em risco campeonatos profissionais"

- "Benfica. Suíço titular na primeira final da época. Seferovic no ataque aos milhões"

- "Sporting. Sevilha tem concorrência pelo argentino"

- "FC Porto. Tony Martins ansioso por começar"

- "Internacional. Espanha e Inglaterra arrancam hoje"

- "Guia de futebol 2020-21"

O Jogo:

- "Bronca covid-19. Ac Viseu - Académica também não se joga. Há três visenses infetados"

- "FC Porto. Imunes ao ruído. Alex Telles e Marega mostram serviço, indiferentes aos rumores sobre a continuidade"

- "Benfica. Taarabt poupa milhões"

- "Sporting. Política trava Paulinho"

- "Pedro Mendes no Almeria"

- "Mário Silva, treinador do Rio Ave, acredita que a equipa tem margem para crescer"