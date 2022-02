Público:

- “Repetição das eleições no círculo da Europa trava posse da AR e do Governo: O país adiado”

- “Inquérito ao consumo: Cultura é ainda um privilégio dos mais ricos, jovens e cultos”

- “Estado condenado: Justiça demorou 21 anos a cobrar a um pai pensão de alimentos”

- “Crise na Ucrânia: Rússia alivia a pressão, Kiev e aliados exigem mais provas”

Jornal de Notícias:

- “Preço da botija de gás aumenta cinco vezes mais do que a inflação”

- “Repetição das eleições na emigração atira posse do Governo para março”

- “Sporting 0-5 Manchester City: Bernardo deixa leão de gatas”

- Clássico: Castigos: Palhinha três jogos de fora e Marchesín dois – Processos: Pepe e Tabata suspensos preventivamente”

- “Grande Porto: Listas de espera nas marinas do Douro”

- “Cultura: Baixos salários e formação afastam público das artes”

- “Ucrânia: Intenções russas geram desconfiança”

- “Empresário do ‘saco azul’ do Benfica tinha agenda com nomes dos árbitros”

- “Internet: Identidade dos amigos usada em burlas bancárias”

- “Covid: Peritos avaliam hoje alívio de restrições”

- “Artur Albarran, 1953-2022: Jornalista morre de cancro aos 69 anos”

Diário de Notícias:

- “Procura de ouro e prata sobe 28,6% à boleia do turismo, batizados e casamentos”

- “Liga dos Campeões: Sporting goleado, praticamente fora da ‘Champions’”

- “Governo e parlamento só daqui a três semanas”

- “Infarmed: Máscaras, testes, isolamento e certificados: o que se discute e o que poderá mudar”

- “OE 2021: Governo só deixou escapar 6% dos impostos em moratória”

- “PSD: Distritais querem mudança de líder ‘o mais rapidamente possível’”

- “Politólogos: ‘Costa tem todo o interesse em não governar sozinho e em dar protagonismo ao Presidente’”

- “Maria da Graça Carvalho: Igualdade: as mulheres como agentes da mudança”

- “Joana Ribeiro: A atriz com um ‘rosto superinteressante’ que encantou Adam Driver”

- “Sónia Falcão: ‘Precisamos de criar mais ídolos e exemplos que as jovens queiram seguir’”

- “Reinventar Portugal 2022-2026: Rui Pedrosa, Presidente do Politécnico de Leiria: ‘É fundamental alterar a designação dos institutos para universidades politécnicas’”

Inevitável:

- “Eleições do círculo da Europa vão ser repetidas: Tribunal Constitucional troca as voltas ao Governo”

- “Portugueses estão a consumir menos sal e açúcar”

- “O segredo mais bem guardado do cristianismo”

- “Branca de Neve. Sem os sete anões?”

- “Chega: Comissão Ética suspende oito militantes. Vice de Braga demite-se”

- “Reunião do Infarmed deve dar luz verde a alívio de restrições progressivo”

- “Ucrânia: Retirada parcial russa ou ‘manobra de diversão’?”

- “Morreu Artur Albarran aos 69 anos vítima de cancro”

Tal&Qual:

- “Portugal deu à morte este opositor argelino [Djilali Tahar]”

- “Fomos ajudar António Costa a formar o novo Governo”

- “Tal&Qual apoia exposição fotográfica em Cascais. A intimidade do poder”

- “Vale e Azevedo. Londres protege fugitivo”

Negócios:

- “Constitucional valida taxa sobre os grandes litigantes”

- “Troia terá novo resort em 2025 por 116 milhões”

- “Fundos europeus: Auxílios de Estado nas regiões mais pobres sobem”

- “Patrocínios: Criptoativos fazem o pleno no desporto mundial”

- “Josep Borrel, Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros: ‘Europa tem de ser o parceiro de eleição de África’”

- “Procura de casas por americanos cresce 70%”

Correio da Manhã:

- “PJ investiga malas de dinheiro do Benfica: Suspeitas de corrupção”

- “Suspensão da Liga é a principal ameaça às águias”

- “Sporting-Manchester City (0-5): Banho de realidade”

- “1953-2022: Morreu Artur Albarran um jornalista sem medo”

- “Procurador salva Ronaldo de prisão na América”

- “Violência no Dragão castigada: Pepe e Tabata podem falhar o resto da época”

- “Alívio nas restrições: Certificado Digital deixa de ser obrigatório”

- “Tragédia na A1: Justiça só decide sobre morte de Sara Carreira no final do ano”

- “Constitucionalidade. Votação repetida dos emigrantes adia novo Governo”

- “Operação ao pénis: Supremo confirma pena a cirurgião dos famosos”

O Jogo:

- “Sporting-Manchester City (0-5): Retidos na primária. Amorim tinha avisado para as diferenças e um City super eficaz tratou de as confirmar”

- “Clássico. Palhinha apanha três jogos, Marchesín dois”

- “FC Porto: Golos, rodagem e a bênção do ninja. Galeno é o melhor marcador da Liga Europa. Derlei aprova o reforço"

- “Benfica. Flamengo leva nega de águias e Everton”

- “Braga. UEFA dá garantias em região a ferver”

- “V. Guimarães. Ganhar parceiro sem perder a SAD”

A Bola:

- “Sporting-Manchester City (0-5): Masterclass. Bernardo Silva e companhia dão lição de futebol em Alvalade”

- “Justiça. Castigo para todos”

- “’FC Porto pode ganhar a Liga Europa’, Derlei em entrevista”

- “D’Amico, o campeão pela Lázio que foi morar para a Madeira”

- “Benfica. João Mário espreita o regresso”