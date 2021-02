Público:

- “São João: Por dentro do hospital que se reinventou para enfrentar a terceira vaga”

- “Apoios a precários e recibos verdes com muitas dúvidas por esclarecer”

- “Primeiro telefonema: Blinken diz à China que os EUA não vão mudar política”

- “Reestruturação: Acordo na TAP entre pilotos, pessoal de terra e administração”

- “Conselho nacional do CDS: Como ‘Chicão’ tentou resistir até ao fim”

- “Ensino à distância: Faltam 300 mil computadores nas escolas, dizem diretores”

Jornal de Notícias:

- “Fome alastra com a pandemia e já atinge milhares de crianças”

- “Mãe infetada deu à luz gémeos com covid em Viana”

- “Pandemia: A vida dos emigrantes que ainda estão mais distantes”

- “Braga: Por cada falência foram criadas oito empresas desde março”

- “Aulas online sem regras: Sessões podem variar entre os 30 e os 90 minutos”

- “Porto, a melhor cidade europeia para criar família”

- “Paulo Brandão: Na minha cidade vazia: ‘Todos estão em casa. Braga é uma cidade de pessoas cientes’”

- “F. C. Porto: Conceição vê minhotos como rivais na luta pelo título nacional”

- “Benfica: Onze pecados capitais de uma equipa que prometia altos voos”

Diário de Notícias:

- “António Barreto: ‘Geringonça só conseguiu paz social, na economia foi um fracasso”

- “Reportagem: O Laboratório de Patologia Clínica do Santa Maria visto de dentro”

- “Educação: Escola volta amanhã, com ‘online’ que continua a levantar muitas dúvidas”

- “Há mais mulheres à conquista da Matemática em Portugal”

- “Autoeuropa volta à produção máxima após contratar temporários”

- “Noite de facas longas no CDS: Líder venceu 1.º ‘round’, oposição impôs voto secreto”

Correio da Manhã:

- "Máfia chinesa abate com seis tiros. Crime em Setúbal. Dívida de 70 mil euros no tráfico de meixão"

- "Restaurantes fechados até fim de abril"

- "Ultimato, Vieira dá prazo a Jesus. Despedir o técnico custa oito milhões"

- "CR7: 763 golos. Recorde"

- "David Carreira. Concerto em memória de Sara"

- "Justiça: Falsas juras de amor burlam milionária"

- "Natalidade: Menos 1.887 nascimentos em janeiro"

A Bola:

- "Obviamente candidato. Realidade é mais forte que o discurso: Este Sporting é de exceção"

- "Clássico dos tempos modernos. SC Braga-FC Porto"

- "Recuo de quase 20 anos. Benfica"

- "Oposição pede explicações a Vieira. Benfica"

- "Abel inicia a escalada. Mundial de clubes"

O Jogo:

- "Revolta. Sérgio Conceição voltou ao jogo com o Belenenses para prometer resposta à altura em luta até ao final"

- "Pote já vale o dobro. SAD conta com Champions para agarrar os miúdos. Sporting"

- "Lucas Veríssimo chega no meio da tempestade. Benfica"

- "Hélder Malheiro afastado pelo CA do Farense – Moreirense. I Liga"

- "'Saí e o Paços ficou a jogar melhor ...". Oleg, transferido para o Olympiacos em janeiro, torce pelos pacenses"

Record:

- "Águia aperta cinto. Jesus não está em risco, Falhanço desportivo obriga Vieira a mudar novamente política"

- "Cristiano Ronaldo ultrapassa recorde de Bican. O maior de sempre"

- "Pote para brilhar na Champions. Transferência no verão fora dos planos da SAD. Sporting"

- "Paulinho o miúdo que 'vivia' no campo do Santa Maria. As origens do goleador"

- "'Estamos atentos e somos fortes'. Sérgio Conceição lembra que também se joga fora de campo"

- "Bruno marca à Cantona. Inglaterra"