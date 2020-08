"O humor e a política não andarão propriamente de braço dado, mas ocupam um lugar importante na vida um do outro", lê-se numa publicação da Festa do Avante! no Facebook.

O humorista participará num debate com a dirigente do PCP, Margarida Botelho, moderado pelo jornalista Pedro Tadeu, inserido na programação da Festa do Livro, que este ano passará a funcionar "numa área ampla e com sombra". A conversa acontece no sábado, dia 5, pelas 18h30.

Neste espaço decorrerão ainda outros debates: "As consequências económicas, sociais e políticas da pandemia", em torno do último número da revista "Vértice"; um debate com o ex-preso político José Pedro Soares sobre o Forte de Peniche, tendo como ponto de partida o livro "Uma Fortaleza da Resistência", de Francisco Miguel Bernardes; e ainda um debate sobre "A natureza agressiva do imperialismo", em torno dos livros "Kosovo – A Incoerência de Uma Independência Inédita", de Raul Cunha, e "Prosas em Tempos de Peste", de José Goulão.

O PCP já anunciou que vai limitar a entrada na Festa do Avante! a um terço da capacidade total, ou seja, para cerca de 33 mil pessoas, em virtude do contexto de pandemia de covid-19. O Avante acontece de 4 a 6 de setembro na Quinta da Atalaia, no Seixal.