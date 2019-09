“Cerca de 12 anos atrás, tive um problema de saúde bastante grave. Eu vivia praticamente do corpo, era personal trainer. Tenho uma discopatia da coluna. Fiquei sem caminhar durante uns tempos e sem poder trabalhar. Fui-me um bocado abaixo. Então comecei à procura [de livros sobre] motivação. Apareceu-me o termo ‘coaching’ e tudo me foi dar àquele que é considerado o melhor orador do mundo: Anthony Robbins. Encontrei um evento dele: ‘Unleash the power within’ — ‘Liberta o poder que está dentro de ti’. Achei aquilo muito engraçado. Tinha uma parte que dizia ‘Caminhe descalço num tapete de fogo’. E eu pensei ‘Ninguém caminha descalço num tapete de fogo’. Fui ver quanto é que se pagava pelo evento e fiquei com o pé atrás [1500€, revelou Ricardo mais tarde]. Andei ali umas semanas a ‘cozinhar’, mas aquilo do ‘caminhe descalço num tapete de fogo’… Sou de Matosinhos, somos valentes. Decidi: ‘Vou comprar o bilhete, depois a estadia logo se vê. Vou-me comprometer. Tenho de dar o salto, não posso ficar aqui neste buraco’. E lá fui eu daqui para Londres. Comprei um bilhete ouro. Achava que iam ser para aí 100 ou 200 pessoas. Quando cheguei lá vi 12 mil pessoas. Parecia o culto daquelas seitas religiosas. Tudo aos saltos [imita gritos de entusiasmo]. E pensei: ‘Fui roubado. Enganaram-me’. Tive de lidar com as minhas crenças limitadoras, mas pensei: ‘Este tipo fala para 12 mil pessoas. Eu falo para a minha equipa, que são 30/40 pessoas [Ricardo era diretor de um ginásio]. Alguma coisa ele sabe que eu não sei. Vou dar o benefício da dúvida’. Sentei-me, até que [no final do primeiro dia] ele diz: ‘Tirem os sapatos. Vamos caminhar no fogo’. Comecei-me a rir. Só que depois vi toda a gente a descalçar-se. Engoli em seco. Foi o momento do medo. Pensei: ‘Se estou com medo nisto, também estou com medo noutras áreas da vida’. Fui. Quando cheguei ao tapete de fogo fiquei com muito medo. Eles tiram as achas do fogo e põem-nas num tapete de oito metros. Vê-se o vermelho, vê-se tudo. Na minha última tentativa de fugir — sou de Matosinhos, tenho aquela crença positiva de que encontro sempre solução para tudo — disse à minha buddy [pessoa com quem tinha feito parelha durante o dia]: ‘Nós os portugueses somos muito cavalheiros, comigo as mulheres vão sempre à frente. Não queres ir primeiro?’. Ela ia e eu juro que me pirava dali para fora. Mas naquele momento tomei uma série de decisões. Passei o tapete. Quando cheguei ao fim, não me lembro sequer de ter começado. Só me lembro de sair e de ver tudo em câmara lenta, via as pessoas ao longe. Aquilo é um momento mesmo de transe. Naquele momento percebi que a mente pode ter vários caminhos para chegar a resultados diferentes. Sentei-me no chão com as lágrimas nos olhos, liguei à minha família logo. E comecei a escrever os meus objetivos: um dia vou-me sentar ao lado daquele senhor que está ali, um dia vou organizar um evento como este…”.

MomentUm, o encontro sobre coaching no próximo dia 7 de setembro no Campo Pequeno, ainda não é esse evento, mas Ricardo acredita que é um primeiro passo para lá chegar.

Um evento “crucial” para em 2021 estar no Altice Arena com 15 mil pessoas

Quando questionado sobre o que as pessoas vão encontrar no dia 7 de setembro, Ricardo Mendoza distingue três aspetos: o “pioneirismo” do evento, o seu caráter internacional e o sentido de união.

Logo de seguida explica. Pioneiro, porque, acredita, “vai direcionar todo o mercado”, que tem estado “muito disperso”. Pioneiro também porque tem como objetivo ser um “ponto de viragem no desenvolvimento das pessoas” e “capacitá-las com ferramentas que, durante o prazo de um ano, possam ir aplicando em todas as áreas”. Pioneiro ainda pelos convidados que vai trazer, em particular, José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), que vem pela primeira vez à Europa como orador.

O brasileiro, que se apresenta como a maior referência em coaching atualmente no seu país, é o cabeça de cartaz, juntamente com o próprio Ricardo, mas não o único que chega de fora de Portugal.

O caráter internacional do encontro vive também da presença de figuras que o organizador conhece pessoalmente e que destaca por diferentes motivos. A título de exemplo, Max Piccinini, coach de referência em França, “é muito forte na parte das finanças”, Lidija Rosati, vinda da Polónia, tem um movimento feminino “que inspira muitas mulheres”, e Enhamed Enhamed, o “carismático” medalhado atleta paralímpico espanhol, ainda a confirmar se estará presencialmente ou se enviará um vídeo, uma vez que está a treinar para o campeonato do mundo.

Além dos convidados estrangeiros, que estarão juntos num só painel, para facilitar a tradução simultânea, o evento conta ainda com alguns oradores portugueses, incluindo Jorge Sequeira, candidato à Presidência da República nas últimas eleições, Mário Caetano e Paula Trigo.

Todos os oradores subirão ao palco em regime de “voluntariado”, explica-nos Ricardo Mendoza — todos, exceto José Roberto Marques, por ser o convidado especial.