as duas partes do episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com Ricardo Sá Fernandes e Teresa Leal Coelho:

Do Campo Grande à Praça de Londres, Alvalade é um dos mais vibrantes bairros de Lisboa. Neste passeio, José Fernandes convida o seu irmão, o advogado Ricardo Sá Fernandes, e Teresa Leal Coelho, antiga vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, para conversar sobre crescer em Alvalade, o filme "Verdes Anos", aprender a andar de bicicleta no Campo Grande, ser um "menino da Avenida de Roma", e o facto de existir sempre um ponto de encontro no bairro.

