Rio defendeu que essa proposta visa “o interesse público e do país” e não o seu nem o do PSD, enquanto partido da oposição.

“Se olhasse só para o meu interesse enquanto líder da oposição propunha uma alteração para debates semanais, eu salvaguardava-me para não ter desgaste, fazia um por mês, e ia pondo os 79 deputados a desgastar o primeiro-ministro”, disse.

“Se olhasse ao interesse do PSD como partido da oposição era o que fazia”, admitiu.

No entanto, o líder do PSD referiu que na política existem “dois caminhos muito claros”.

“Um caminho muito largo por onde vai quase toda a gente, que é olhar para o interesse pessoal, e um mais estreito por onde vai pouca gente e que é olhar para o interesse do país e das instituições públicas”, disse.

Rui Rio apontou que, no modelo proposto pelo PSD, o primeiro-ministro poderá ter de comparecer no parlamento entre “8 a 12 vezes por ano” enquanto no do PS será entre “seis a 12 vezes por ano”, aumentando-se o número de debates setoriais com ministros, marcados logo no início da sessão legislativa.

“Não sei se maioria está comigo ou não está, já fui deputado há muitos anos, e acho que o parlamento só tem a ganhar em ser credibilizado”, apontou, defendendo que esse é também o sentido de outras duas propostas do PSD que pretendem que personalidades independentes integrem o órgão ético do parlamento e as comissões de inquérito.

O PSD propõe a realização de quatro sessões de perguntas ao primeiro-ministro por ano no parlamento, em vez dos atuais debates quinzenais, e outros quatro com ministros setoriais, em que o líder do Governo pode ou não estar presente.

De acordo com o PSD, a presença obrigatória do chefe do Governo no parlamento subirá para oito vezes por ano se se contabilizar o debate do Estado da Nação, que se inicia com uma intervenção do primeiro-ministro, e a discussão do Orçamento do Estado, que habitualmente também é aberta ou fechada por este (embora o regimento não o pormenorize) e dois debates com o primeiro-ministro sobre matéria europeia.

Uma proposta do PS de alteração ao Regimento entregue na terça-feira admite que o primeiro-ministro só vá ao parlamento para responder a questões dos deputados sobre política geral de dois em dois meses.