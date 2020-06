Rui Rio falava aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, após uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que está desde segunda-feira a receber os partidos políticos com assento parlamentar.

"Não vi em lado nenhum o presidente da Câmara de Ovar a dizer que se devia aqui fazer um cerco sanitário, fechar Lisboa, e não entra ninguém, nem sai ninguém, tal como aconteceu em Ovar. Vi-o a dizer que são precisas medidas mais musculadas aqui na Área Metropolitana de Lisboa. Vi-o dizer isso. E nisso eu concordo", declarou o presidente do PSD.

"Ele disse, eu ouvi bem, que eram precisas medidas mais musculadas. E tinha razão. Tanto tinha razão que elas até estão em parte a ser tomadas", reforçou.

Segundo Rui Rio, deve haver agora com Lisboa "a mesma atitude" que houve em relação a Ovar, mas "atendendo às circunstâncias", tendo em conta que fechar a capital do país e a sua área metropolitana teria "um efeito brutal" que não se verifica com "uma cidade relativamente pequena".