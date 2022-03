Fruto de financiamento europeu, obtido pela Associação de Municípios Corredor do Rio Leça, este investimento vai permitir uma “grande operação de limpeza, beneficiação e recuperação” do rio e dos principais afluentes da nascente à foz, adiantou a Câmara Municipal de Matosinhos, em comunicado.

“Será uma oportunidade única para todos os proprietários que poderão usufruir de uma intervenção financiada a 100% para limpeza, replantação das margens e contenção de erosão com recurso a técnicas de engenharia natural”, referiu.

Esta intervenção será coordenada pelos técnicos do Corredor do Rio Leça, sublinhou.

A candidatura, elaborada em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), vai possibilitar uma investigação minuciosa de todo o percurso do rio e dos seus afluentes, a adaptação às alterações climáticas, a redução dos riscos de cheias e a promoção da qualidade da água, ressalvou a autarquia.

No âmbito desta intervenção serão retirados os resíduos que permanecem no leito e nas margens do rio, desde pneus a plásticos.

Além disso, será feita a inventariação, georreferenciação e investigação de todas as captações de água e tubos que podem libertar poluentes nas linhas de água a coberto da vegetação para evitar futuros episódios de poluição, frisou a câmara.

Será ainda promovida e monitorizada a biodiversidade, efetuado o combate às plantas invasoras e acelerada a recuperação ecológica de todo o rio, através da replantação da vegetação marginal, criação de zonas húmidas, charcos e viveiros de plantas aquáticas para apoiar o restauro do ecossistema, esclareceu.

As autarquias que integram a Associação de Municípios Corredor do Rio Leça vão promover reuniões de apresentação do projeto à população, lançar uma página de divulgação na internet e desenvolver diferentes atividades.

“É uma oportunidade única para a reabilitação deste curso de água, constituindo um enorme benefício para o meio ambiente e para toda a população que usufrui deste percurso natural”, disse Luísa Salgueiro, presidente da Associação de Municípios Corredor do Rio Leça e, simultaneamente, da Câmara de Matosinhos.

O Rio Leça nasce no concelho de Santo Tirso e no seu percurso até à foz, no Porto de Leixões, em Matosinhos, percorre cerca de 47 quilómetros ao longo de quatro concelhos: Santo Tirso, Valongo, Maia e Matosinhos.