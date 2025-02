A cantora norte-americana Roberta Flack, voz do clássico “Killing me softly with his song”, morreu hoje aos 88 anos.

“Estamos de coração partido porque a gloriosa Roberta Flack morreu hoje de manhã, 24 de fevereiro de 2025. Morreu em paz, rodeada pela família”, lê-se num comunicado divulgado pela porta-voz da cantora e pianista, Elaine Schock, citado por vários meios de comunicação social norte-americanos. Na nota, recorda-se que Roberta Flack, que é considerada uma das maiores artistas de sempre da música soul e ‘r&b’,“quebrou barreiras e recordes” e “era também uma orgulhosa educadora”.