Rui Rocha visitou esta manhã o Hospital da Misericórdia de Vila Verde, em Braga, onde foi recebido pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia local, Bento Morais, que lhe ofereceu um lenço de namorados, típicos do Minho e de Vila Verde.

Questionado pelos jornalistas se este lenço serve para preparar o namoro com a AD, Rui Rocha respondeu que o “namoro está consumado em casamento, com o distrito de Braga”, onde é cabeça de lista da IL nestas legislativas.

Entre risos, o provedor da Santa Casa Bento Morais aproveitou a deixa para elogiar o percurso de Rui Rocha, que considerou ser “muito consistente” e ter “muita segurança”, e antecipar que o líder da IL irá conseguir concretizar o namoro.

“Para o conseguir, precisaria de 7% ou 8% e nós todos estamos a ajudar para conseguir. Sou um votante que também sente o que se passa aqui à nossa volta, mas acho que os 7% ou 8% ajudariam a ir lá, para depois então fazer o tal namoro e casamento para bem dos portugueses”, disse, entre risos.

No final da visita, questionado pelos jornalistas se o namoro com a AD vai ser à moda antiga, por carta, demorado, ou se será rápido, típico da era das redes sociais, Rui Rocha respondeu que já tem “dois casamentos”.

“Um casamento com a minha mulher, a quem já entreguei em devido tempo um lenço dos namorados, e um casamento com os portugueses que, neste caso, aqui que estamos na minha comunidade, em Braga, é um casamento com a comunidade do distrito de Braga”, disse.

Interrogado se se sentiu lisonjeado com as declarações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que num ‘podcast’ disse que confiava em Rui Rocha para saltar de paraquedas, o líder da IL disse considerar que é uma “pessoa confiável”.

“Creio que não preciso de etiquetas de terceiros sobre isso. Na liderança da IL, na minha vida, na minha relação com a minha comunidade, creio que há uma marca que fica, que é a da competência, do rigor, do trabalho e, portanto, eu tenho essa autoconfiança de que sou uma pessoa confiável”, disse.

Nestas declarações aos jornalistas, Rui Rocha foi ainda questionado se está preocupado com um eventual aumento da abstenção nestas legislativas, e aproveitou para deixar um apelo aos portugueses na véspera de acabar o prazo para a inscrição na modalidade de voto antecipado.

“Quero fazer um apelo aos portugueses: está aberto o período em que é possível fazer a inscrição para o voto antecipado. Nós temos apelado muito aos portugueses no sentido de acelerarmos Portugal, apelo também a todos os portugueses que acelerem e, aqueles que puderem, se inscrevam já para votarem não no dia 18, mas no dia 11”, pediu.

