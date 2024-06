Sob o mote “All in Rio”, o cartaz do festival inclui dezenas de concertos, apresentações e performances espalhadas por 17 espaços de entretenimento, dos quais cinco são palcos.

Os concertos principais acontecem no Palco Mundo, que começa hoje com Carolina Deslandes, e encerra com os Jonas Brothers, recebendo também Ivete Sangalo e Macklemore.

Antes da atuação do cabeça de cartaz, o Palco Mundo acolhe um espetáculo de ‘videomapping’.

Nos outros palcos dedicados à música hoje atuam, entre outros, os James, Filipe Karlsson, os Fonzie e Os Ornatos Violeta, que vão apresentar um espetáculo de celebração dos 25 anos do álbum “O monstro precisa de amigos”, que contará com a participação de Ana Deus, Gisela João, Samuel Úria e o quarteto de cordas Solistas da Casa da Música.

E porque hoje é dia de jogo de Portugal no Campeonato Europeu de Futebol, a decorrer na Alemanha, às 17:00 a ‘cidade do rock’ vai parar, e a partida com a Turquia será exibida em todos os palcos.

O recinto abre às 13:00 e a partir dessa hora já há muito para fazer.

Na 10.ª edição do festival, que celebra os 20 anos do Rock in Rio em Portugal, não faltam a roda gigante, o ‘slide’ e a Rock Street, mas há também novidades como a Cupido House, onde há um Elvis Presley e uma Amy Winehouse disponíveis para celebrar casamentos simbólicos.

A Cupido House é uma das atrações da Rota 85, criada para “contar de forma muito lúdica” a história de 20 anos de Rock in Rio Lisboa e 40 anos do Rock in Rio Brasil, que se celebram em janeiro de 2025, mas estão a ser comemorados este ano.

A pala do Parque Tejo, criada para acolher o Papa durante a Jornada Mundial da Juventude em agosto do ano passado, acolhe outro novo espaço do festival, o “All Experience”, uma exposição interativa pensada pelos sub-30 da equipa do Rock in Rio Lisboa.

Para chegar ao novo recinto do festival, a organização aconselha o uso de transportes públicos.

Depois de nos primeiros dias da 10.ª edição ter havido queixas do público em relação ao novo recinto — até à 9.ª edição o Rock in Rio Lisboa aconteceu sempre no Parque da Bela Vista — bem como à maneira de chegar e sair da ‘cidade do rock’, a organização anunciou que esteve “na última semana a preparar operações para melhorar os principais temas apontados pelo público”.

Para que o público seja “avisado sobre informações como filas, espaços de alimentação com menos fila, WC disponíveis com menos afluência, avisos de concertos quase a começar, entre outros”, foi criado um canal de WhatsApp Oficial do Rock in Rio Lisboa, que “qualquer pessoa pode seguir”, de forma a “receber informação em tempo real antes e durante o festival”. O canal pode ser acedido através do seguinte link.

A organização reforçou o apelo para que o público recorra aos transportes públicos para chegar ao recinto, recordando que, além de um ‘shuttle’ que circula entre a Estação do Oriente e a ‘cidade do rock’, há a estação de comboios de Sacavém, situada a sete minutos a pé do recinto e que “operou em tranquilidade no primeiro fim de semana”.

Além disso, “para uma melhor mobilidade serão efetuadas alterações de trânsito, com a implementação de fortes restrições à circulação de entrada na zona Norte da freguesia do Parque das Nações, designadamente nas artérias adjacentes ao Parque Tejo, com o objetivo de minorar os constrangimentos de circulação verificados no primeiro fim de semana”.

De acordo com a organização do festival, “todas as alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local pelas entidades policiais”.

Embora haja restrições à circulação, “serão garantidos os acessos aos moradores e lojistas, desde que se façam acompanhar de comprovativo de residência”.

O 10.º Rock in Rio Lisboa termina no domingo, dia em que a ‘cidade do rock’ tem lotação esgotada.

No Palco Mundo irão atuar Aitana, Ne-Yo, Camila Cabello e Doja Cat.

Nos outros palcos atuarão, entre outros, Pedro Sampaio, Luísa Sonza, Anselmo Ralph, ProfJam, MC Cabelinho, Veigh e April Ivy.