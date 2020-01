O internacional italiano, de 28 anos, médio de origem, mas que atuou como lateral-direito nos últimos anos, deixa a Roma após sete anos e meio e vai ter a primeira experiência fora de Itália.

No conjunto ‘che’, além de encontrar o internacional português Gonçalo Guedes, Florenzi vai discutir um lugar no 'onze' com o italiano Cristiano Piccini e o também luso Thierry Correia, ambos antigos jogadores do Sporting.

Também no dia de hoje, o Valência anunciou a contratação dos futebolistas espanhóis Gonzalo Villar e Carles Pérez, ambos de 21 anos, que alinhavam no Elche e no FC Barcelona, respetivamente.