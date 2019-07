No dia 12 de junho, a PJ realizou buscas a 18 câmaras municipais do Norte e Centro do país, sendo a operadora de transportes públicos Transdev uma das visadas.

O município da Guarda foi inspecionado por uma equipa de seis elementos da PJ, que estiveram nos Paços do Concelho e pediram "um conjunto de documentos, onde estão processos relacionados com os transportes urbanos", afirmou, na altura, o atual presidente da Câmara da Guarda, Carlos Chaves Monteiro.

Álvaro Amaro renunciou ao mandato autárquico na Guarda para assumir o cargo de deputado no Parlamento Europeu na sequência das eleições de 26 de maio.

O ex-autarca da Guarda foi ouvido em Viseu, uma vez que, no entender do seu advogado, “é o tribunal de instrução criminal competente, dada a localização do processo, em Lamego”, concelho a norte do distrito.